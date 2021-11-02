  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi'nde anlattı: Ezber bozan büyüme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi'nde anlattı: Ezber bozan büyüme

Son dakika haberine göre: Dünyanın krizlerle boğuştuğu dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 21,7'lik bir büyüme kaydederek OECD ülkeleri arasında Birleşik Krallık'tan sonra ikinci sırada yer aldı. IMF, Dünya Bankası ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye için daha önce yaptıkları büyüme tahminlerini yükselterek revize etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi’nde anlattı: Ezber bozan büyüme
SABAH

02.11.2021, 08:28

AK Parti'nin "Haftalık Analiz Gündemi" raporunda verilen bilgilere göre IMF 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 5,8'den 9'a,Dünya Bankası yüzde 5'ten 8,5'e, Standard Poor's, yüzde 6,1'den 8,6'ya,Fich Ratings yüzde 7,9'dan 9,2'ye, Moody's yüzde 5'ten 6'ya, Unicredit de yüzde 7,5'ten 9,7'ye çıkardı.

TÜRKİYE'DEN EZBER BOZAN BÜYÜME

Bütçe açığının milli gelire oranı, pandemi döneminde verilen sosyal destekler ve azalan vergi gelirlerine rağmen, önde gelen ekonomilerle kıyaslandığında Türkiye'nin çok daha başarılı pozisyonda olduğunu gösterdi. Türkiye'de bütçe açığı Yüzde 3,4 olurken ABD'de bütçe açığı 14.9, İngiltere'de 14.2, Japonya'da 12.6, Fransa'da 9.2 ve Almanya'da 4.2 seviyelerinde seyrediyor.

Enerji ve gıdadaki rekor fiyat artışları enflasyonun dünyada son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu. Küresel enflasyonyüzde 1,2'den yüzde 2,4'e Euro Bölgesi'nde 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,4'e, İngiltere'de son 9 yılın en yüksek oranı olan yüzde 3,8'e, Almanya'da 1993'ten bu yana ilk defa yüzde 4'e, Fransa'da ise enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine geldi.

Türkiye ise Kovid 19 salgınının yol açtığı küresel krizi rağmen enerji ve gıda başta olmak üzere her türlü tedbiri alarak krizlerden en az etkilenen ülke konuma geldi. Başkan Erdoğan G-20 zirvesinde Türkiye'nin ezber bozan büyümesini yaptığı görüşmelerde dile getirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi'nde anlattı: Ezber bozan büyüme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.