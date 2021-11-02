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Haberler Ekonomi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

02.11.2021, 09:16

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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