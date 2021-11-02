İZSİAD yönetiminden Sahne’ye ziyaret

İZMİR Sanayici ve İş insanları Derneği (İZSİAD) İzmir'e yeni atanan Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret etti. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve beraberindeki heyet, Şahne'ye başarılar diledi.

Küçükkurt, kentin asayişinden sorumlu Emniyet Müdürlüğü makamının son derece önemli görevleri yerine getirdiğini belirterek Şahne'ye başarılar diledi. Huzurlu bir kent için emniyet kuvvetlerinin rahat çalışması gerektiğini vurgulayan Küçükkurt, "İzmir'in en önemli STK'larından biri olarak, yeni Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne'ye başarı diledik. İZSİAD olarak İzmir Emniyeti ile ortak projelerde de bulunmayı çok isteriz" diye konuştu.