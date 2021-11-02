Tüm ürünlerde gübre desteği yüzde 100 arttı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal desteklere ilişkin açıklamasında, 19 yıldır tarım ve hayvancılığı stratejik bir sektör olarak gördüklerini, tarımı günlük siyasi tartışmaların dışında tuttuklarını söyledi. Üreticinin ve tüketicinin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Bakan, iklim değişikliği ve salgının piyasaları derinden etkilediğini vurguladı. Pakdemirli açıklamasında, bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için gübre desteklerini yüzde 25, 2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceklerini müjdeledi.

GÜBRE FİYATLARI ARTTI

Pakdemirli, tarımsal ürünlerde ve girdilerde küresel bazda çok büyük artışlar olduğuna işaret ederek, uluslararası boyutta yaşanan gelişmeleri de yakından izlediklerini söyledi. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle 2021 başında gübre desteklerinin yüzde 100, sertifikalı tohum desteklerini hububatta yüzde 88 ila yüzde 166 artırdıklarını hatırlattı. Son günlerde dünya genelinde gübre ve gübre ham madde fiyatlarının tekrar artışa geçtiğine dikkati çeken Pakdemirli, yaşanan bu gelişmeler karşısında önceliklerinin çiftçilerin korunması ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu belirtti.

ÜRETİCİMİZ EKİP BİÇSİN

Bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için gübre desteğini yüzde 25 artıracaklarını bildiren Pakdemirli şöyle konuştu:

"2022 üretim yılı için hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz. Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekar başına 20 lira, 2022 üretim yılı için de 32 lira olarak ödüyor olacağız. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021'de dekara 8 lira, 2022'de de dekara 16 lira olarak ödeyeceğiz.

2022 yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik için yüzde 50 artışla dekara 24 liraya çıkardık. Son 2 yıllık süreçte buğdayda gübre desteğini tam 4 misli, sertifikalı tohum desteğini de 3 misli artırdık. Mazot desteğini de her üretim yılı için maliyetinin ortalama yüzde 50'si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz. Üreticilerimiz maliyetlerindeki artıştan endişe etmesin, gönülleri ferah olsun, onlar ekip biçmeye devam etsin."