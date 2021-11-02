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Haberler Ekonomi Türk-Alman Üniversitesi 17 araştırma görevlisi alacak

Türk-Alman Üniversitesi 17 araştırma görevlisi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alımı yapmak için ilan açtı.

Türk-Alman Üniversitesi 17 araştırma görevlisi alacak

02.11.2021, 09:10

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversiteye "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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