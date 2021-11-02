Turkish Cargo, uçuş ağına Macau’yu ekledi

TÜRK Hava Yolları'nın yükselen kargo markası Turkish Cargo, uçuş ağını güçlendirerek büyümesini sürdürüyor. Turkish Cargo, Hong Kong'un ardından Çin'in önemli ekonomi merkezlerinden Macau'yu da direkt kargo uçuşu yaptığı destinasyonlar arasına ekledi. Dün başlayan Macau seferleri ile direkt kargo uçuşu yapılan noktalar 97'ye çıktı. Çin'in Guangdong eyaletinde yer alan ve önemli bir turizm ve finans merkezi olan Macau, yüksek teknoloji, e-ticaret, elektronik ve tekstil sektörlerinde de piyasa liderlerine ev sahipliği yapıyor.

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