Türkiye’de Botanik EXPO seferberliği

TÜRKİYE'DE ilk kez 2016'da Antalya'da yapılan Botanik EXPO'da gelecek yıl için Hatay, 2023 için Kahramanmaraş, 2026 için İzmir ve 2029 yılı için de Sakarya hazırlıklara başladı. Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, "Hem birlik olarak biz hem de İngiltere'den gelen heyet alanda incelemelerde bulunuyor. Bu tür organizasyonlarda dışarıdan gelenler buradaki potansiyeli keşfetme imkanı buluyor. Beklentimiz bu sayede daha çok ihracat" dedi.

Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan ve ilki Antalya'da 23 Nisan 2016'da açılan EXPO 6 ay açık kaldı ve 52 ülkenin botanik bahçesi fuarda sergilendi. Bu organizasyonun ardından farklı kentlerden de başvurular gelmeye başladı. Yılmaz, Türkiye'nin bu EXPO'lar sayesinde botanik üretiminde dışa daha çok açılacağını ve ihracatını artıracağını söyledi.