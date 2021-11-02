Türkiye’den ihracat rekoru kırmaya devam

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Ekim'de ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2'lik artışla 20.8 milyar dolar gerçekleştiğini belirterek, "Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi" dedi. Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda TİM Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü performansın Ekim ayında da sürdüğüne dikkati çekerek, "Son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215.7 milyar dolar da yeni bir rekordur. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde ise ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 33.9 artarak 181.8 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

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