Dogalgazda yüzde 15 tasarruf imkanımız var

TÜM dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji kaynaklarının fiyatları yükselirken bütçe görüşmelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektrik kullanımı konusunda tasarruf önerisinde bulundu. Özellikle doğalgaz için evlerin daha az ısıtılması gerektiğini belirten Bakan Dönmez, "Burada çok basit tutum, davranış biçimlerimizi değiştirerek bile sadece iş yerlerimiz açısından değil evlerimizde de bu kadar tasarrufu aslında yüzde 10-15 sağlama imkânımız var. 1 derecelik sıcaklık değişikliğinin yani kışın 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanızın sizin aylık faturanıza etkisi yüzde 7. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız yine örneğin, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var" diye konuştu.

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