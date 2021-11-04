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Haberler Ekonomi Kırsal kalkınmaya 14.5 milyarlık destek

Kırsal kalkınmaya 14.5 milyarlık destek

Kırsal kalkınmaya 14.5 milyarlık destek

4.11.2021

HÜKÜMET refahı Türkiye'nin dört bir yanına dengeli yayacak, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ulusal-bölgesel stratejik yol haritasını hazırladı. Küçük işletmelerin desteklenmesi, kırsal kesimin kalkınması, sosyal imkanlara ulaşamayanlara, gençlere, kadınlara fırsat yaratılması amacıyla destek programlarına 3 yıllık dönemde 14.5 milyar lira aktarılacak. Bu yıl tarımsal ve ev ekonomisi konusunda eğitilen kadın sayısı 1 milyonu geçerken üç yıllık bütçe döneminde yeni projelerle 4.2 milyon kadına iş kapısı açılacak. Öte yandan tarım ihracatı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artarak 2 milyar 840 milyon 461 bin dolara çıktı. Böylece tüm zamanların rekoru kırıldı.

■ HAZAL ATEŞ

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