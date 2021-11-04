Kırsal kalkınmaya 14.5 milyarlık destek

HÜKÜMET refahı Türkiye'nin dört bir yanına dengeli yayacak, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak ulusal-bölgesel stratejik yol haritasını hazırladı. Küçük işletmelerin desteklenmesi, kırsal kesimin kalkınması, sosyal imkanlara ulaşamayanlara, gençlere, kadınlara fırsat yaratılması amacıyla destek programlarına 3 yıllık dönemde 14.5 milyar lira aktarılacak. Bu yıl tarımsal ve ev ekonomisi konusunda eğitilen kadın sayısı 1 milyonu geçerken üç yıllık bütçe döneminde yeni projelerle 4.2 milyon kadına iş kapısı açılacak. Öte yandan tarım ihracatı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artarak 2 milyar 840 milyon 461 bin dolara çıktı. Böylece tüm zamanların rekoru kırıldı.

■ HAZAL ATEŞ