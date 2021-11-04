Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri bugün gerçekleşiyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir video ile katılacağı Türkiye 2023 Zirvesi bugün gerçekleştirilecek. Zirve'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel panel konuşmalarıyla yer alacaklar. Türkiye'nin 2023 vizyonunun tüm detaylarıyla konuşulacağı 'Türkiye 2023 Zirvesi' Sabah & Daily Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşması ile başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir video ile ağırlanacağı Zirve'de Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin çevre, şehircilik ve iklim politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. 'Enerjinin Bugünü ve Yarını' panelinin açılışında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez online katılım ile soruları cevaplayacak.

ENERJİNİN YARINI

'Enerjinin Bugünü ve Yarını' panelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, DEIK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu, SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Zorlu Enerji Grubu Sektör Başkanı ve ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Ak ve SHELL Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem görüşlerini aktaracak. Bakan Karaismailoğlu ise 'Geleceğin Teknolojileri ve Altyapı Yatırımları' panelinin açılışında konuşacak. Panele Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Turkcell Superonline Genel Müdürü Emre Erdem, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin katılacak.