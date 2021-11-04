Yeniden açılan Merinos 1000 kişi istihdam edecek

İZMİR Torbalı'da 2015 yılında mobilya imalatını ani bir kararla durduran Erdemoğlu Holding, Merinos tesislerinde yıllar sonra ev tekstili üretimine başladı. Kaymaz taban halı, yolluk ve battaniye üretilen Merinos'un 600 dönümlük tesislerinde yıl sonuna kadar 300 kişi daha istihdam edilecek. Planlama aşamasındaki yatırımların da bitmesi ile toplamda 1000 kişiye istihdam sağlanmış olacak. Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, tesisleri ziyaretinde Merinos'un ilçede yeniden hizmete başlamasının sevindirici olduğunu söyledi. Olgun, "Öncelikle Erdemoğlu Holding'in patronu Sayın İbrahim Erdemoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Biz ilçemizde daha çok yatırım olmasını istiyoruz"dedi. Torbalı'daki tesislerde üretilen ürünler, zincir marketlerin yanı sıra yurt dışında da satılacak.

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