EKİM ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı yarısına kadar indirme yetkisi bulunuyor. Bir değişiklik olmazsa gelecek yıl vergi, harç, cezalar yüzde 36.2 oranında artacak. Buna göre alkollü araç kullanan 1906 lira, en düşük radar cezası da 427 lira olacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 314 liradan 727 liraya, emniyet kemeri takmamanın cezası 144 liradan 196 liraya, motorlu taşıtlar vergisi 1600 cc altı 1051 liradan 1431 liraya çıktı. Altı aylık pasaport almanın bedeli 227 liradan 309 liraya yükseldi. Altı aylık pasaport ücreti 309 lira, 1 yıllık 453 lira, 4 yıldan fazla olanlar için de 1477 lira olacak.

■ HAZAL ATEŞ