Babası vasiyet etti, yer altı görüntüleme cihazı imal etti

YOZGATLI mekatronik mühendisi Yasin Sarıkaya, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle 10 metre derinliğe kadar yer altında tarama yapabilen cihaz üretti. Sarıkaya, mayın patlamasında şehit düşen güvenlik güçlerinin haberlerini izleyen babası İdris Sarıkaya'nın, "Sen bu mayınları bulma konusunda bir proje yapamıyor musun?" sözü üzerine harekete geçti.

MARKA TESCİLİ YAPILDI

KOSGEB'İN Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı'ndan destek alan Sarıkaya, 2019'da Bozok Teknopark'ta şirket kurarak çalışmalara başladı. Projeyi Eylül 2020'de tamamlayan Sarıkaya, cihazın prototipini üreterek, patent ve marka tescilini yaptırdı. Babasının isminin baş harflerini verdiği İS-52 jeoradar cihazının seri üretimine Teknopark'ta başlayacağını aktaran Sarıkaya, cihazın mayın tarama başta olmak üzere, enkaz altında kalan canlıların tespitinde de kullanılabileceğini söyledi. Sarıkaya, "Bu cihazımız kendi alanında Türkiye'de ilk yerli üretim. Cihazımız, yer altında bulunan kablo ve kanalların tespiti, derinliklerin hesabı ve haritalandırılması konusunda, coğrafi bilgi sistemlerine entegre edilerek insanlara yardımcı olacak." dedi.