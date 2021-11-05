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Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı ile ilgili açıklama geldi. Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda yapılan hesaplamaların olduğunu belirtti. Bakan Bilgin, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi.

Bakan Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması! Asgari ücret ne kadar olacak?

05.11.2021, 10:44 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021, 12:51

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin bir açıklama yaptı.

Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bilgin, "Asgari ücretle ilgili yaptığımız hesaplar var enflasyon karşısında emeği koruyacak asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.

Bilgin, "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini gündemden çıkartacak çalışma içindeyiz, rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" dedi.

Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?

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