  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Girişimci kadınlar, zeytinyağı ve sabun üretimine başladı

Girişimci kadınlar, zeytinyağı ve sabun üretimine başladı

Girişimci kadınlar, zeytinyağı ve sabun üretimine başladı

5.11.2021

KİLİS'TE İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) 3,5 milyon liralık desteğiyle kooperatif kuran kadınlar, zeytinyağı, salamuralık zeytin ve sabun üretiyor. İKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kocabeyli, Karaçavuş, Süngütepe ve Saatli köylerinde yaşayan kadınlar, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında bir araya geldi. 3,5 milyon liralık destekle kurulan kooperatife Kilis'te yaşayan Suriyeli bazı kadınlar da üye oldu. İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Kilis'te zeytincilik özelinde 12 projeyi desteklediklerini belirtti. Zeytinciliğin geliştirilmesi için çok büyük yatırımlar yaptıklarını aktaran Akyılmaz, "Kilisli üreticilerimiz iç piyasaya verdikleri ürünlerini, şimdi dış piyasaya Amerika, Kanada, Almanya, Katar, Umman, ve Japonya gibi farklı hedef pazarlara ihraç etmeye başladı" dedi. Kooperatif Başkanı Hamide Polat ise zeytinyağı, salamuralık zeytin ve sabun ürettiklerini, 49 üyeye sahip olduklarını ifade etti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Girişimci kadınlar, zeytinyağı ve sabun üretimine başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.