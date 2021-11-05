Girişimci kadınlar, zeytinyağı ve sabun üretimine başladı

KİLİS'TE İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) 3,5 milyon liralık desteğiyle kooperatif kuran kadınlar, zeytinyağı, salamuralık zeytin ve sabun üretiyor. İKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kocabeyli, Karaçavuş, Süngütepe ve Saatli köylerinde yaşayan kadınlar, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında bir araya geldi. 3,5 milyon liralık destekle kurulan kooperatife Kilis'te yaşayan Suriyeli bazı kadınlar da üye oldu. İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Kilis'te zeytincilik özelinde 12 projeyi desteklediklerini belirtti. Zeytinciliğin geliştirilmesi için çok büyük yatırımlar yaptıklarını aktaran Akyılmaz, "Kilisli üreticilerimiz iç piyasaya verdikleri ürünlerini, şimdi dış piyasaya Amerika, Kanada, Almanya, Katar, Umman, ve Japonya gibi farklı hedef pazarlara ihraç etmeye başladı" dedi. Kooperatif Başkanı Hamide Polat ise zeytinyağı, salamuralık zeytin ve sabun ürettiklerini, 49 üyeye sahip olduklarını ifade etti.

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