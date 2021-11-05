Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik ile Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracıların Eğitim ve Sınav Usul ve Esasları dairesinde aracılık eğitim ve sınavı yapılacaktır.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
İzmir Ticaret Borsası’ndan Duyuru: Borsa Aracılık Eğitim Ve Sınavı Yapılacaktır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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