  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İzmir Ticaret Borsası’ndan Duyuru: Borsa Aracılık Eğitim Ve Sınavı Yapılacaktır

İzmir Ticaret Borsası’ndan Duyuru: Borsa Aracılık Eğitim Ve Sınavı Yapılacaktır

İzmir Ticaret Borsası tarafından yapılan duyuruyla Borsa Aracılık Eğitim ve Sınavı yapılacağı duyuruldu.

İzmir Ticaret Borsası’ndan Duyuru: Borsa Aracılık Eğitim Ve Sınavı Yapılacaktır

05.11.2021, 09:09

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik ile Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracıların Eğitim ve Sınav Usul ve Esasları dairesinde aracılık eğitim ve sınavı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Ticaret Borsası’ndan Duyuru: Borsa Aracılık Eğitim Ve Sınavı Yapılacaktır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.