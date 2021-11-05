  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Karnabahar tarlada 2 marketlerde 10 lira

Karnabahar tarlada 2 marketlerde 10 lira

Sebze ve meyvelerdeki fahiş fiyat oyunundan üretici de vatandaş da şikayetçi. Tarladan 1-2 liradan alınan karnabaharın halde fiyatı 3-4 liraya çıkıyor. Ürün manavlarda 8-9, marketlerde 10-11 liradan satılıyor

Karnabahar tarlada 2 marketlerde 10 lira

5.11.2021

Rekabet Kurumu haksız ve fahiş fiyat uygulamaları gerekçesiyle zincir marketlere ceza verilmesi kararı alırken, sebze ve meyvelerdeki fahiş fiyat oyunu hem üreticinin hem de vatandaşın canını sıkmaya devam ediyor. Kış mevsiminin vazgeçilmez şifa kaynağı sebzelerinden karnabahardaki fahiş fiyat oyunu da göze çarpıyor. Tarlada üreticiden 1-2 liraya satın alınabilen karnabaharın fiyatının marketlere gelene kadar 12 TL ve üzerine çıkması "bu kadar da olmaz" dedirtiyor.

ÇOK BÜYÜK FARK VAR

Karnabaharın tarladan sofraya gelene kadar fiyatının 5-6 kat artması herkesi hayrete düşürüyor. Karnabahar üreticiden 1-2 liradan alınıyor. Sebze meyve halinden pazarcılara satış fiyatı ise 3-4 lira civarında değişiyor. Karnabahar semt pazarlarında 6-7 lira, manavlarda 8-9 lira, marketlerde 10-11 liradan satışa sunuluyor. Ürünün sanal marketlerdeki fiyatı ise 12 lira ve üzerine çıkıyor. Fiyatların suni şekilde yükselmesinden şikayetçi olan vatandaşlar, "Aracıların elinde ürünlerin fiyatları durmadan yükseliyor. Bunun için gerekli önlemler alınmalı" uyarısında bulunuyor.

EN UCUZ PAZARLARDA

Sofralara katlanarak gelen sebze meyve fiyatları cep yakmaya devam ederken, vatandaşlar da fiyat farklarından dolayı semt pazarlarını daha çok tercih ediyor. İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, "Sebze ve meyvelerin en ucuz olduğu yerler semt pazarlarıdır. Halkımız pazarlardan ucuz ve kaliteli gıda bulabilir. Çünkü taze bir şekilde günlük alınıp tezgahta satıldığı için fiyat olarak da her zaman marketlerden daha ucuza limon bulunabilir" dedi. TZOB'un araştırmasına göre Ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı.

KİLOSU NEREDE KAÇ LİRA?

TARLADA: 1-2 TL
HALDE: 3-4 TL
PAZARDA: 6-7 TL
MANAVDA: 8-9 TL
MARKETTE: 10-11 TL
SANAL MARKETTE: 12-13 TL

TOLGA TEKİN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karnabahar tarlada 2 marketlerde 10 lira haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.