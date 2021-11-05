Karnabahar tarlada 2 marketlerde 10 lira

Rekabet Kurumu haksız ve fahiş fiyat uygulamaları gerekçesiyle zincir marketlere ceza verilmesi kararı alırken, sebze ve meyvelerdeki fahiş fiyat oyunu hem üreticinin hem de vatandaşın canını sıkmaya devam ediyor. Kış mevsiminin vazgeçilmez şifa kaynağı sebzelerinden karnabahardaki fahiş fiyat oyunu da göze çarpıyor. Tarlada üreticiden 1-2 liraya satın alınabilen karnabaharın fiyatının marketlere gelene kadar 12 TL ve üzerine çıkması "bu kadar da olmaz" dedirtiyor.

ÇOK BÜYÜK FARK VAR

Karnabaharın tarladan sofraya gelene kadar fiyatının 5-6 kat artması herkesi hayrete düşürüyor. Karnabahar üreticiden 1-2 liradan alınıyor. Sebze meyve halinden pazarcılara satış fiyatı ise 3-4 lira civarında değişiyor. Karnabahar semt pazarlarında 6-7 lira, manavlarda 8-9 lira, marketlerde 10-11 liradan satışa sunuluyor. Ürünün sanal marketlerdeki fiyatı ise 12 lira ve üzerine çıkıyor. Fiyatların suni şekilde yükselmesinden şikayetçi olan vatandaşlar, "Aracıların elinde ürünlerin fiyatları durmadan yükseliyor. Bunun için gerekli önlemler alınmalı" uyarısında bulunuyor.

EN UCUZ PAZARLARDA

Sofralara katlanarak gelen sebze meyve fiyatları cep yakmaya devam ederken, vatandaşlar da fiyat farklarından dolayı semt pazarlarını daha çok tercih ediyor. İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, "Sebze ve meyvelerin en ucuz olduğu yerler semt pazarlarıdır. Halkımız pazarlardan ucuz ve kaliteli gıda bulabilir. Çünkü taze bir şekilde günlük alınıp tezgahta satıldığı için fiyat olarak da her zaman marketlerden daha ucuza limon bulunabilir" dedi. TZOB'un araştırmasına göre Ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı.

KİLOSU NEREDE KAÇ LİRA?

TARLADA: 1-2 TL

HALDE: 3-4 TL

PAZARDA: 6-7 TL

MANAVDA: 8-9 TL

MARKETTE: 10-11 TL

SANAL MARKETTE: 12-13 TL

TOLGA TEKİN