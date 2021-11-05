MÜSİAD’ın üç şubesi İzmir’de buluştu

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Denizli, Manisa ve Aydın şubeleri, İzmir şubesinin ev sahipliğinde bir araya geldi. Şubelerin yönetim kurulu üyeleri, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda buluştu. Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yeni dönem çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. MÜSİ- AD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Saygılı da, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

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