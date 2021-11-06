Arez Group Başkanı Eay Arpaşin: Her sektörde en iyi olmak için çalışıyoruz

İzmir'de 6 yıl önce kurulan ve dış ticaret, otomotiv, turizm ile reklam sektörlerinde adından söz ettiren Arez Group şirketleri yapmış olduğu yatırımlarla dikkatleri üzerine çekti. Muğla Bodrum'da bulunan Laos Beach Resort yatırımıyla yaz sezonunda turizm alanında farklılık yaratan şirket, aynı zamanda ithalat ve ihracat alanında büyümeye devam ediyor. Arez Group Başkanı Eray Arpaşin "Bulunduğumuz her sektörde ülkemiz ekonomisine her zaman katkıda bulunmak en önemli önceliğimizdir. Yapmış olduğumuz yatırımlarla piyasada önemli bir yere sahip olduk. Ukrayna'da bulunan şirketimizle Avrupa pazarında kabuklu kabuksuz kuruyemiş alanında yatırımlar yaptık" dedi.

MUHABİRLİKTEN, TİCARETE

Gürcistan, Ukrayna ve Rusya'ya yapılan ihracatlarla dış ticaret sektöründe hızla büyüyen bir marka olmayı hedefleyen Arez Grup şirketleri, ülkemizde İzmir, Muğla, İstanbul, Avrupa'da Kiev, Dnipro, St Petersburg, Moskova, Tiflis gibi noktalarda yatırımlarını sürdürüyor. Gazetecilik ve muhabirlik alanında çalışma hayatına başlayan Arez Group Başkanı Eray Arpaşin "15 yıllık muhabirlik geçmişimdeki edindiğim ticaret tecrübelerimi 6 yıl önce Arez Group'u kurarak hayata geçirdim. Ticaret hayatına atıldığım bu yolda her zaman kendime, ülkeme nasıl katkıda bulunabilirim sorusunu sordum" diye konuştu. Yıllık şirket cirolarının 20 milyon liranın üzerinde olduğunu ve hızla büyüme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Arpaşin, önümüzdeki yıl içerisinde piyasanın daha da hızlanacağının altını çizdi.