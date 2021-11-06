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Haberler Ekonomi E-ticaret firması sayısı 6 kat arttı

E-ticaret firması sayısı 6 kat arttı

E-ticaret firması sayısı 6 kat arttı

6.11.2021

Elektronik Ticaret Derneği Genel Sekreteri Enes Bahadır, Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'nde yaptığı konuşmasında Türkiye'de e-ticaret ekosisteminin son yıllarda büyük ivme kazandığına dikkat çekti. Bahadır, şöyle konuştu: "Pandemi ülkemizde olduğu gibi dünyada da büyük değişimlere yol açtı. E-ticaretin ivmesi hızla artıyor. Sektörde 4-5 yılda beklenen büyüme, birkaç ay içerisinde gerçekleşti. Pandemi öncesi ülkemizde 50 bin civarında olan e-ticaret yapan işletme sayısı pandemiden sonra 320 bine ulaştı. Satıcılar tarafında 6 kat büyüme görüyoruz. Pandemide daha önce e-ticaret yapılmamış 5 milyon kredi kartından alışveriş yapıldı. 'İnternetten alışveriş yapmam' diyen 5 milyon vatandaşın kredi kartı online işlemlerde kullanıldı. E-ticaretin pazar büyüklüğü 300 milyar liranın üzerine çıkacak."

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