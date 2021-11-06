‘Enflasyon karşısında emeği koruyacağız’

Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücret zammına çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" dedi. Vedat Bilgin, Türkiye genelinde 2500 sektöre yönelik asgari ücret araştırması yaptıklarını söyledi. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Hangi grupları ne kadar kapsayabilir, bunun maliyeti ne olur detaylı çalışıyoruz" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın komisyon görüşmeleri başlamadan önce muhalefet milletvekilleri asgari ücret pankartları ve sloganları ile Bakan Bilgin'i karşıladı. Bakan Bilgin, milletvekillerinin asgari ücretle ilgili çağrılarının çok değerli olduğunu söyledi. Türkiye'nin asgari ücret meselesine özellikle enflasyon üstü ortamlarda gösterdiği duyarlılığa işaret eden Bilgin, bunun, meselenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiği kadar kendileri için de ciddi bir sorumlulukla karşı karşıya bulundukları anlamına geldiğini kaydetti. Emek ve sermaye arasındaki ilişkilerde devletin nerede durduğunun her zaman tartışma konusu olduğuna dikkati çeken Bilgin, Bakanlık olarak bu ilişkide hukukla düzenlenmiş hakem rolü üstlendiklerini söyledi. Bilgin, Bakanlığın 2022 yılı toplam bütçesinin 83 milyar 851 milyon 907 bin lira olduğunu ifade etti.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA