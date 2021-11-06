Mahkeme Gaziantep'in Islahiye ilçesinde bulunan 3+1 daire satış kararı verdi. Binanın okul ve sosyal tesis alanlarına yakın mesafede bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 30.12.2021 14:00 belirlendi.
Gaziantep'te icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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