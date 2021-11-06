’İnsana ve doğaya saygılı bir şehir tasarlıyoruz’

İnsana ve doğaya saygılı bir şehir tasarlamayı hedefleyen, bu doğrultuda 'İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; iklim değişikliğiyle mücadeleden yenilenebilir enerji kaynaklarına, vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonundan atık su arıtma tesislerinin inşasına kadar birçok projeyi hayata geçiriyor. 2030'a kadar sera gazı salımını yüzde 40 düşürmeyi, 2050'ye kadar ise karbonsuz bir kent oluşturmak amacıyla, dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi olan sözleşmeye imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve şehir gönüllülerini de karar alma sürecinin parçası haline getirerek proje ve yatırımlarını hızlandırdı.



YENİLENEBİLİR ENERJİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın dirençli kent vizyonu doğrultusunda çalışmalar ivme kazanırken, İklim Değişikliği Eylem Planı da tamamlamak üzere. Planla ilgili tüm kurumlarla şeffaf ve katılımcı bir süreç yürüten Balıkesir Büyükşehir; uyum ve iyileştirme planlarını belirleyecek. Özellikle jeotermal ve güneş enerjisi konusunda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kapalı pazar yerlerinin çatılarına güneş enerji santralleri kurdu. Balıkesir'in 20 ilçesinde üretilen sebze ve meyveleri jeotermal enerji ile kurutacak doğa dostu Sebze Meyve Kurutma Tesisinin inşasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle üreticilerin ürünlerinin katma değer kazanmasını sağlayacak, kayıpları engelleyecek.



ÖNCÜ ŞEHİR OLACAĞIZ

Şehirde çöpü sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik bir değere dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Aralık ayında devreye aldığı enerji üretim tesisiyle çöpten enerji üretiyor. Yıllık ortalama 420 bin ton çöpün işlenerek 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacını karşılayan tesis sayesinde, bu zamana kadar 23 milyon metreküp metan gazının, atmosfere salınımı engellendi. Hem Balıkesir hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan tesis, Türkiye'ye örnek bir çevre projesi olarak nitelendiriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; daha yaşanabilir, insana ve çevreye duyarlı bir Balıkesir inşa etme gayreti içerisinde olduklarını kaydetti. Balıkesir'in Yerel İklim Planı'nı tamamlamak üzere olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, belediye olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yatırımları teşvik edip destekleyeceklerini söyledi. Başkan Yılmaz "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları gerektiği şekilde yerine getirip iklim değişikliği ile mücadelede öncü şehirlerden biri olma gayreti içerisindeyiz" dedi.



EN ÖNEMLİ MİRASIMIZ

İnsan ve çevre faktörünü öncelikli olarak ele aldıklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz "Akıllı şehircilik uygulamalarını çalışmalarımızın merkezine koyarak insana ve doğaya saygılı bir şehir tasarlıyoruz. İnsan hayatına teknolojiyle değer katan, yaşam kalitesini artıran, ekosisteme ve doğal kaynaklara saygılı akıllı kent uygulamalarını şehrimiz ölçeğinde yeniden tasarlıyoruz. Balıkesir'i iklim değişikliğine karşı dirençli bir şehir haline getirmek adına sivil girişimlerin ve kent sakinlerinin mücadele sürecine aktif olarak katılımlarını önemsiyor ve tüm platformları oluşturuyoruz. Çünkü geleceğe emanet edeceğimiz en önemli şey yarını dününden daha güzel, daha kaliteli bir doğa" dedi.



KATI ATIKLAR BERTARAF EDİLİYOR

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi; kötü kokuların oluşmasına, hava kalitesinin bozulmasına, yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesine neden olan, insan ve çevre sağlığı açısından risk teşkil eden vahşi çöp depolama alanlarını bir bir kapatarak rehabilitasyonunu yapıyor. Önümüzdeki süreçte planlı rehabilite ve ıslah çalışmalarıyla toplam 733 bin 39 metrekare ve 3 milyon 225 bin 756 metreküp katı atık bertaraf edilecek.

Sezer ALTAN