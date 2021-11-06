Türkiye Glasgow’da ‘yeşil kalkınma’yı anlatıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye, yeşil kalkınma devrimi ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda tüm imkanlarıyla çalışmalarını bir üst aşamaya taşımaya gönüllü ve bu konuda önemli bir kapasiteye sahip bir ülke. COP26'da da bu doğrultuda görüşlerimizi ve çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz." dedi. İskoçya'nın Glasgow kentindeki İskoç Etkinlik Kampüsü'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Bakan Kurum tarafından açılışı yapılan Türkiye standında bilgilendirme toplantıları başladı.

MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

Toplantılarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "yeşil kalkınma devrimi"nin yanı sıra "sıfır atık", "iklim değişikliği ile mücadele", "iklim değişikliğine uyum", "düşük karbon emisyonu" konuları anlatılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve COP26 konferansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeşil kalkınma devrimi kapsamında liderlik eden bir ülke olmak üzere çalıştıklarına dikkati çeken Kurum, "İnşallah yeşil kalkınma devrimini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bundan önce attığımız adımlara yenilerini ilave etmek suretiyle iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde yürüteceğiz. İklim değişikliği sadece bir çevre meselesi değil, pek çok sektörü derinden etkileyen bir kalkınma ve bir milli güvenlik meselesidir" diye konuştu.

GAZ SALIMINI ÖNLEDİK

Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 yılında net sıfır emisyon hedefini ortaya koyduğunu ve bu konuda ciddi adımlar attıklarını belirterek öyle konuştu: "Bu kapsamda Sayın Emine Erdoğan himayelerinde Sıfır Atık projemizle 3 milyon ton sera gazı salımını önledik. Ücretli plastik poşet uygulamasıyla 14 bin 640 ton sera gazı salımının önüne geçtik. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile de sera gazı salımına yönelik önlemlerimizi alıyoruz. Şu ana kadar 111 millet bahçesinin açılışını yaptık, korunan alan sayılarımızı son iki yılda yüzde 9'dan 10,6'ya çıkardık." Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık Mavi projesiyle denizlerde de kirliliğin önüne geçtiklerini dile getirerek, "Mavi Bayraklı plaj sayımızı bu yıl itibarıyla 519'da yükselterek, dünyada üçüncü sıraya yükseldik. Bundan sonra net sıfır emisyon hedefini kararlılıkla hayata geçireceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ülkemizin her yerinde artırıyoruz." ifadelerini kullandı.



iKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR

BAKAN Kurum, konferansa Türkiye olarak güçlü bir şekilde, ilgili kurumlarla katıldıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "COP26'yı ülkemiz adına en verimli şekilde geçirmek istiyoruz. Türkiye olarak biz de bu mücadelenin en önemli ülkelerinden biriyiz. Unutulmamalıdır ki iklim değişikliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye, yeşil kalkınma devrimi ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda tüm imkanlarıyla çalışmalarını bir üst aşamaya taşımaya gönüllü ve bu konuda önemli bir kapasiteye sahip bir ülke. COP26'da da bu doğrultuda görüşlerimizi ve çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. 2022'nin Ocak ayında 'İklim Şurası' düzenleyeceğiz. Uzun vadeli stratejik eylem planımızı Şura'da ortaya koyacağız."