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Haberler Ekonomi Yeni turbojet motoru ARAT’ta imzalar atıldı

Yeni turbojet motoru ARAT’ta imzalar atıldı

Yeni turbojet motoru ARAT’ta imzalar atıldı

6.11.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Kale Arge arasında Türkiye'nin yeni turbojet motoru ARAT için sözleşme imzalandı. ARAT Projesi'nin tanıtımı ve imza töreni SSB'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda kararlılıkla yürümek zorunda olduğunu söyledi.

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