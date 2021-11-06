CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Kale Arge arasında Türkiye'nin yeni turbojet motoru ARAT için sözleşme imzalandı. ARAT Projesi'nin tanıtımı ve imza töreni SSB'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda kararlılıkla yürümek zorunda olduğunu söyledi.
Yeni turbojet motoru ARAT’ta imzalar atıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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