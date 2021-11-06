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Haberler Ekonomi Yerli doğalgazın ilk fazını 2023’e kadar bağlayacağız

Yerli doğalgazın ilk fazını 2023’e kadar bağlayacağız

Yerli doğalgazın ilk fazını 2023’e kadar bağlayacağız

6.11.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2023'e Doğru Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye Konferansı"nda Sakarya Gaz Sahası ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. B?akan Dönmez, "Yerli doğalgazda hedefimiz belli. 2023'e kadar gazın ilk fazını inşallah sisteme vereceğiz, bağlayacağız. İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan günde yine yaklaşık 10 milyon metreküp doğalgaz taşımayı hedefliyoruz. Meskenlerin, konutların doğal gaz ihtiyacının tamamını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılar hale geleceğiz" görüşünü dile getirdi.

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