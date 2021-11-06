Zonguldak’da icradan satılık dubleks daire

Mahkeme Zonguldak Merkez'de bulunan 155 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Binanın alışveriş, sağlık ocağı, okul, market, cami vs. gibi yerlere yakın konumda olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 23.12.2021 09:30 belirlendi.