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Haberler Ekonomi Aydın’ın ihracatı 1 milyar dolara çıkacak

Aydın’ın ihracatı 1 milyar dolara çıkacak

Aydın’ın ihracatı 1 milyar dolara çıkacak

7.11.2021

'da bu yıl şu ana kadar 923 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Yıl sonunda bu rakam 1 milyar doları bulacak. Kentin reel ihracatının 1 milyar 250 bin milyon dolar olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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