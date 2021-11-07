'da bu yıl şu ana kadar 923 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Yıl sonunda bu rakam 1 milyar doları bulacak. Kentin reel ihracatının 1 milyar 250 bin milyon dolar olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
'da bu yıl şu ana kadar 923 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Yıl sonunda bu rakam 1 milyar doları bulacak. Kentin reel ihracatının 1 milyar 250 bin milyon dolar olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’ın ihracatı 1 milyar dolara çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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