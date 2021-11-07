Bakanlık çalışma başlattı: Tam 50 ilde tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaçak yapı sahiplerine göz açtırmıyor. Ülke genelinde kaçak yapılarla mücadelesine hız kesmeden devam eden bakanlık, pandemi koşullarına rağmen özellikle doğal sit ve koruma alanlarında kaçak yapıya geçit vermemek için 3 bine yakın denetçiyi görevlendirdi. Edinilen bilgilere göre, yapılan denetimler sonucunda bugüne kadar sit ve koruma alanlarında imar barışına aykırı 5 bin 704 yapı tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, yaklaşık 3 bin yapının yıkıldığını belirterek, haklarında işlem yapılan diğer yapıların hukuki süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Bilindiği gibi İmar Barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanlarını içeren yapıları kapsarken, çok sayıda fırsatçının bu tarihten sonra yeni yapılar inşa ettiği ortaya çıktı. Bu söz konusu yapılar için denetimlerin halen sürdüğünü belirten yetkililer, şu bilgileri verdi: "Bugüne kadar Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal Sit Alanları'nda toplamda 5 bin 704 adet İmar Barışı'na aykırı kaçak yapı tespit edildi. Bu tespitlerin 1.609 adeti Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde, 3 bin 557 adeti doğal sit alanlarında, 538 adeti ise hem Özel Çevre Koruma Bölgesi hem de doğal sit alanlarının içinde kalıyor."

81 İLE GENELGE GİTTİ

Tespit edilen kaçak yapılar için 3 bin 33 suç duyurusu işlemi yapıldığını belirten yetkililer, denetimlerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri tarafından pandemiye rağmen hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi. Halihazırda Muğla İli, Fethiye, Marmaris ve Datça İlçelerinde kaçak yapı tespit çalışmasının devam ettiğini belirten yetkililer, gelinen son durumun tespiti için 81 ile genelge gönderildiğini ifade etti. Yetkililer, bu illerdeki son kaçak tespit sayısı ve yıkımların bilançosunu talep ettiklerini, gelen raporlara göre de yıkım sürecini hızlandıracaklarını söyledi. Tespit ve yıkımlar doğal sit alanı ve koruma alanı dışında da devam ediyor. Ülke genelinde tüm alanlarda sadece geçen yıl 20 bini aşkın kaçak yapı için işlem yapıldığı belirtiliyor.

HANGİ İLLERDE KAÇAK YAPI TESPİT EDİLDİ?

Bakanlık yetkilerinin verdiği bilgiye göre kaçak yapı tespit edilen iller şunlar: Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon, Uşak, Yalova, Zonguldak.