Bankalardan 9 aylık tarihi kar

TÜRK bankacılık sektörü, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 56 milyar 981 lira ile tüm zamanların en yüksek 9 aylık karını elde etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında sektörün karlılığındaki artış yüzde 22,7'ye işaret etti. Eylül ayında sektörün karı, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 143,9 artarak 3 milyar 495 liradan 8 milyar 524 milyon liraya yükseldi. Sektör, tarihin en yüksek eylül ayı karını elde etti. Verilere göre, bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 41,5 arttı.

YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

Bankalar, Ocak-Eylül döneminde kredilerden 307,9 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 69,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 15,5 milyar lirası kredi kartlarından, 33,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu. Sektörün toplam faiz gideri, 9 ayda 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 96,8 artarak 273,4 milyar liraya yükseldi. Mevduata ödenen faiz, yüzde 111,5 artışla 172,9 milyar liraya çıktı. Bankacılık analistleri, sektörün faiz gelirlerinin yılın 9 ayında yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdiğine dikkati çekti.