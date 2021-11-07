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Haberler Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı çeşitli illere atanmak üzere, 750 (yedi yüz elli) Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacak

07.11.2021, 09:47

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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