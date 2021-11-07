‘Hibrit etkinlik dönemi başladı’

DİJİTALLEŞMENİN hızla tüm sektörlere nüfuz etmesini sağlayan koronavirüs salgını fuarların, organizasyonların ve etkinliklerin online olarak yapılabileceğini de gösterdi. Tam kapanmaların son bulmasıyla birlikte turizm sektörünün en önemli gelir kaynaklarından olan organizasyonlar, hem fiziksel hem de dijital ortamda aynı anda yapılabilen 'hibrit' etkinliklere dönüştü. İzmir Kaya Thermal&Convention'ın Genel Müdürü İsa Erdem, "Hibrit toplantılar son günlerde en çok tercih edilen toplantı konsepti haline geldi" diye konuştu.

Organizasyon şirketi Red&More Events'in sahibi Onur Turkay ise hibrit organizasyonların dünyanın her bölgesinden insanları bir araya getirme şansı tanıdığını belirterek, "Hibrit toplantılar bize şöyle bir opsiyon sağlayacak; uluslararası aktivitelere katılan konuşmacılar kendi camialarında yetkin insanlar ve bu insanların ajandaları çok yoğun. Yılın 40 haftası seyahat eden insanlar. Hibrit toplantılar bu insanların yoğun takviminin daha hafiflemesine ve online olarak toplantılara katılmalarına olanak sağlayacak. Biz organizatörler için ise maliyet açısından artıları olacak" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR