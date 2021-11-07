İzmirli fırıncı esnafı da zam talebinde bulundu

İSTANBUL ve Ankara'dan sonra İzmirli fırıncılar da ekmeğe zam istedi. İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, 1 Temmuz'dan bu yana ekmek üretiminde kullanılan 31 kalem ürüne yapılan yüzde 37'lik zamma rağmen, ekmek fiyatında yüzde 20'lik artış kararı aldıklarını söyledi. Komisyonun belirlediği 230 gram ekmek için 250 kuruşluk fiyat talebi, onay için Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. İzmir'de 1 Temmuz 2021'de 150 kuruş olan 200 gram ekmeğin fiyatı 180 kuruşa çıkarılmıştı. Bakanlığın onaylaması durumunda 230 gram ekmeğin, önümüzdeki süreçte 2.5 liradan satılacağını belirten İZTO Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, fırıncı esnafının, son zamlar karşısında dayanacak gücünün kalmadığını savundu.

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