Manisa’ya yeni ticaret merkezi

MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) yöneticileri, 15 Kasım'da Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapacağı lansman ile sanayi bölgesi sınırları içerisinde inşa edilecek 142 iş yerinin tanıtımını yapacak.

KATKI SAĞLAYACAK

OSB firmalarının ve bölgedeki yerleşim yerlerinin faydalanacağı, içerisinde küçük imalathane ve tamirhanelerin yanı sıra market, eczane, restoran, cafe, kırtasiye gibi temel ihtiyaca yönelik işletmelerin de hizmet vereceği toplamda 142 adet dükkân, Muradiye OSB'nin 6 farklı noktasında yer alacak. Dükkanlar farklı metrekare ve özelliklerle satışa sunulacak. Proje ile Manisa yeni bir ticaret merkezine kavuşacak. Hem sanayi bölgesine, hem Manisa'ya değer katacak bir projeye imza attıklarını belirten Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, dükkanlardan elde edilecek gelirle Muradiye OSB'nin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına kaynak sağlanacağını söyledi. Kıvırcık, "Projemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK