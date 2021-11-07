Pamukkale’de ‘Pamuk eller üretiyor’ projesi

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde atıl durumdaki eski belediye binasında, endüstriyel mutfak ve paketleme tesisi kurulacak ve Pamukkale Kadın Üretim Merkezi (PAKÜM) oluşturulacak. Projenin sözleşmesini Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan imzaladı.

■ SEBAHATTİN ALP