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Haberler Ekonomi Pamukkale’de ‘Pamuk eller üretiyor’ projesi

Pamukkale’de ‘Pamuk eller üretiyor’ projesi

Pamukkale’de ‘Pamuk eller üretiyor’ projesi

7.11.2021

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde atıl durumdaki eski belediye binasında, endüstriyel mutfak ve paketleme tesisi kurulacak ve Pamukkale Kadın Üretim Merkezi (PAKÜM) oluşturulacak. Projenin sözleşmesini Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan imzaladı.

■ SEBAHATTİN ALP

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