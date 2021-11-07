Pet shop sektörü satışlarını artırdı

Türkiye'de son yıllarda kedi köpek maması satışı yapılan pet shop mağazalarının sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Giderek gelişen pet shop sektörünün önemli markalarından King Pet Shop, İzmir ve Ege Bölgesi'nde toplam 8 mağazasıyla hizmet veriyor. İzmir'de ilk mağazasını 2009 yılında Güzelbahçe'de açan King Pet Shop firmasının Kuşadası'nda 1, İzmir'de 7 merkezi bulunuyor. Sektörün öncü markalarından biri olan King Pet Shop'un Genel Müdürü Murat Düzcan, Yeni Asır'a, hedeflerini, projelerini ve sektördeki gelişmeleri anlattı.

SAYILARI 10'A ÇIKACAK

Gelen taleplere göre yıllar içinde çeşitli bölgelerde mağaza sayılarını artırdıklarını belirten Genel Müdür Düzcan, "12 yıldır sektörde hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemde mağaza sayımızı daha da artırmayı düşünüyoruz. Ancak pandemi sürecini yakından takip ediyoruz. Son yıllarda talep arttığı için çok sayıda irili ufaklı bir çok pet shop açıldı" dedi.

Çok fazla talep olduğu sektörde ciddi bir büyüme yaşandığını vurgulayan Düzcan, "Pet shop pazarı sürekli gelişiyor. Gelişmekte olan ve önü açık bir sektör haline geldik. Firma olarak hedefimiz mağaza sayımızı 10'a çıkarmak. Ayrıca franchising vermeyi düşünüyoruz. Şu anda Kuşadası, Mavişehir, Alsancak, Urla, Alaçatı, Çeşme'de 1'er, Güzelbahçe'de ise 2 mağazamız bulunuyor" diye konuştu. Düzcan, "Mağazalarımızda ülkemizdeki çeşitli tedarikçi firmalardan temin ettiğimiz kedi köpek mamaları ve aksesvuar malzemelerini perakende olarak satıyoruz. Piyasada en çok tercih edilen markaları bulunduruyoruz. Marketlere göre ürün çeşidimiz daha fazla. Müşteriler geldiğinde birçok çeşidi buluyor. Ancak pandemi döneminde marketler açıkken biz sadece online satış yapabildik" ifadelerini kullandı.

DEVLET KONTROLÜNDE OLMALI

HAYVAN satışı konusunda yeni yasal düzenlemeler beklediklerini belirten Murat Düzcan, "Çocuğunuz bir kedi veya köpek istiyor, bunu bir şekilde bulmanız lazım, ya sahiplenilecek ya da ticaretini yapan birinden bu hayvanı alacaksınız. Bu bir ihtiyaç. Onun için satışlar kesinlikle devletin kontrolü altında yapılmalı. Biz hayvanların sahiplendirilmesinden yanayız. Ama böyle bir sektör oluştu. Ticari olarak mağazalarımızda hayvan satışı yapmıyoruz ama yapanlar var. Hayvan satışıyla ilgili yasal düzenleme getirilmesini istiyoruz" görüşünü dile getirdi.

DÜZCAN sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayvanlar sahipsiz kalmamalı. Hayvanların sahiplenilip ya da satın alındıktan sonra tekrar sokağa bırakılmasına karşıyız. Bunları genellikle yaz aylarında çok fazla yaşıyoruz. Yaz tatiline çıkarken çocuklarına hediye olarak kedi köpek alıp daha sonra aynı bölgeye bırakanlar ortaya üzücü manzaraların çıkmasına neden oluyor. Çünkü sokağa terk edilen hayvanlar çok özel cinsler olduğu için doğaları gereği ancak ev ortamında yaşayabiliyorlar. Sokakta yaşam onlar için büyük bir işkenceye dönüşüyor. Ömürleri de kısalıyor. Bu bizi çok üzüyor."

TOLGA TEKİN