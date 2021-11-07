Tire’ye 11 milyon liralık biyogaz yatırımı geliyor

TARIM ve hayvancılık faaliyetleriyle ön plana çıkan Menderes Havzası'nda atıkların değerlendirilmesine yönelik kurulan biyogaz tesislerine bir yenisi daha eklendi. Alp Bioenerji Elektrik Üretim A.Ş hayvansal atıklardan elektrik üretmek için ÇED başvurusu yaptı. Mehmet Alp Ekşioğlu'nun sahibi olduğu Alp Bioenerji Elektrik Üretim A.Ş Tire ilçesi, Kürdüllü mahallesinde biyogaz tesisi kuracak. Hayvansal atıklar burada işlemden geçirildikten sonra elektrik üretilecek. 11 milyonluk yatırımla çalışmaya başlayan şirketin ÇED başvurusunda Kemalpaşa'da faaliyet gösteren Yumsan Yumurta da yer aldı. Buradaki tavuk çiftliklerinden alınacak atıklar Tire'de elektriğe dönüşecek. Ayrıca Tire ve çevre ilçelerdeki hayvansal atıklar da bu tesise getirilerek işlenecek

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