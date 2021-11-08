  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi 10 ayda 248 milyon dolar kuru meyve ihracatı

10 ayda 248 milyon dolar kuru meyve ihracatı

10 ayda 248 milyon dolar kuru meyve ihracatı

8.11.2021

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar, yılın 10 aylık döneminde 247 milyon 930 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yaptığı açıklamada, Eim ayında 40 milyon 496 bin dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldığını kaydetti. Yılın 10 aylık döneminde gerçekleştirilen 247 milyon 930 bin dolarlık ihracatta ilk sırada 104 bin dolarla Antep fıstığının yer aldığını belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

10 ayda 248 milyon dolar kuru meyve ihracatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.