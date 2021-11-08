10 ayda 248 milyon dolar kuru meyve ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar, yılın 10 aylık döneminde 247 milyon 930 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yaptığı açıklamada, Eim ayında 40 milyon 496 bin dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldığını kaydetti. Yılın 10 aylık döneminde gerçekleştirilen 247 milyon 930 bin dolarlık ihracatta ilk sırada 104 bin dolarla Antep fıstığının yer aldığını belirtildi.