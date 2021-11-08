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Haberler Ekonomi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne 46 kamu işçisi alınacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne 46 kamu işçisi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 18 meslek için 46 kamu işçisi alımı yapılacağı duyurusunda bulundu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurunun nereden yapılacağını araştırıyor. İşte Darphane personel alımı ile ilgili detaylar...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne 46 kamu işçisi alınacak

08.11.2021, 10:40

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 18 meslekten alınacak 46 kamu işçisi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki iş yerlerinde görev yapacak.

Alım için başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 12 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Noter tarafından kurayla açık iş sayısının 4 katı oranında asil, 4 katı oranında yedek aday belirlenecek. Noter kura çekimi 14 Aralık saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde yapılacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Noter tarafından kurayla seçilen asil aday listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.

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