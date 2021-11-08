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Haberler Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

08.11.2021, 09:09

Basın İlan Kurumu İlan Portalı www.ilan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre üniversiteden şu açıklama yapıldı; "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır. İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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