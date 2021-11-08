‘Kozmetik ürünlerinde fahiş fiyat artışı var’

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, gıda ürünlerinde gerçekleştirilen fahiş fiyat denetimlerinin, kozmetik ürünlerinde de gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Bilgin, "Malzeme fiyatlarında ciddi artış var. Hükümetimiz nasıl marketleri denetlemeye başladıysa, kozmatik sektöründe de müdahaleye ihtiyaç var. 5 litrelik kolonyayı 50 TL'ye alırken 150 TL'ye almak, jöleyi 12 TL'ye alırken 35 TL'ye almak, losyonu 15 TL'den alırken 45 TL'ye almak düşündürücüdür" dedi.



● Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başındasınız, bu dönemde oda olarak neler yaptınız?

Pandemi sürecini biz oda olarak iyi atlattık. İnsanlar, beklentiyi yüksek tuttuğu zaman odaları hükümet gibi görüyor. Aslında bu kadar güçlü olunmadığını gördüler. Çünkü odalar esnafımızın aidatları ve varsa muhasebesiyle geçinen kurumlar. Üye bize nasıl aidat ödüyorsa biz de İzmir'deki birliğimize ve federasyonumuza aidat veriyoruz. Oda bazında sayarsanız en fazla personel çalıştıran odalardan da biriyiz. Bu durumu üyelerimize anlattık. Pandemiyi ise birikimlerimizle faaliyet yapmak yerine bağlı berberlerimize 200 bin TL'ye yakın yardım yaptık. Alacaklarımızdan da 450 bin TL feragat ettik.



TASARRUF ÇOK ÖNEMİ

● Pandemi sonrasında berber esnafının durumu nasıl?

Pandemide ilk kapanan iş yerleri berberlerdi. 51 gün hiç açılmadık. Bu dönemde evlerde saç kestirmeler başladı ve bu durum yüzünden cezalar yedik. Berberlik mesleği günlük para kazanılan bir meslek. BAĞKUR ödemelerimizi yapmakta zorlandık. BAĞKUR öteleme yapıldı ama biz hiç alınmamasını talep ettik. İleriye dönük borçlanıp, sonrasında ödemek istedik. Krediler çekmek durumunda kaldık. Hükümetimiz bize 3 bin lira hibe ve kira yardımında bulundu. Bu yardım nefes almamızı sağladı ama yetmedi. Bize pandeminin öğrettiği en büyük şey tasarrufun önemi oldu.



● Berber esnafının şu an yaşadığı sorunları bize anlatabilir misiniz?

Malzeme fiyatlarında ciddi artış var. Hükümetimiz nasıl marketleri denetlemeye başladıysa, kozmatik sektörüne de müdahale gerekiyor. 5 litrelik kolonyayı 50 TL'ye alırken 150 TL'ye almak, jöleyi 12 TL'ye alırken 35 TL'ye almak, losyonu 15 TL'den alırken 45 TL'ye almak çok düşündürücü. Tek kullanımlık havlularla çalışıyoruz. Bunların fiyatı 25 kuruşken 1 TL'ye alıyoruz. Müşterimizi korumak için kullandığımız maskelerimiz var. Yani berber esnafının maliyetlerinde ciddi artış söz konusu. Biz her yıl çıkardığımız tarifeyi emek komisyonunda anlatmakta zorlanıyoruz. Elektrik, su ve kira giderlerimiz arttı. Hükümetimizin bu konuyu dile getirmesini bekliyoruz, o zaman frenleme oluyor.

MERT ALPDÜNDAR