Meclis Başkanı Şentop’tan Yeni Asır’a Onur Ödülü

BALIKESİR Gazeteciler Cemiyeti, 60. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri'ni dağıttı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un şeref konuğu olarak katıldığı törende, basının duayenlerine onur ödülleri verildi. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin 60. yıl etkinliği 'Balıkesir Manşetleri" Sergisi açılışı ve resepsiyon ile başladı. Ardından Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri törenine geçildi.

■ ELİF ÇELİK