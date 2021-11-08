Mesleki eğitim işverenin üzerinde yük olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği mesleki eğitime ilişkin düzenlemeyi anlattı. Öğrencilerin ücretini devletin karşılayacağını ve işverenlerin üzerinde bir yük olmayacağını belirten Bakan Özer, "Mesleki eğitim, hem işveren hem de mesleki eğitim merkezinde eğitim alan gençlerimiz için çok daha cazip hale getiriliyor. Ülkemizde işgücü piyasasının büyük çoğunluğunun ihtiyacı mesleki eğitim merkezlerinden rahatlıkla karşılanabilir ve genç işsizlik oranı düşürülebilir" diye konuştu.



İŞVERENLER SÜREÇ BOYUNCA AKTİF

Biz mesleki eğitimin yeniden inşasında işverenleri sürecin tamamına dâhil eden kapsamlı bir işbirliği modeli geliştirdik. Artık, mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda müfredatı birlikte güncelliyoruz, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimlerini, öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Ve en önemlisi işverenler eğitimin tüm süreçlerinde aktif olarak yer aldıkları için o okullardan mezun olanlara da istihdamda öncelik sağlıyorlar.

SİGORTA DA YAPILIYOR

GENÇ İŞSİZLİK ORANI DÜŞER: Bugün mesleki eğitimden beklentilerin çoğunu mesleki eğitim merkezleri karşılayabilir. Öğrenciler haftada bir gün okula giderken diğer günlerin tamamında işletmelerde, gerçek iş ortamlarında eğitim alıyorlar. Dört yıllık eğitim boyunca asgari ücretin üçte biri kadar ücret alıyorlar ve iş sağlığı ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyorlar. Mesleki eğitim merkezlerini aktif kullanmak ve kapasitesini de artırmak istiyoruz. Bu merkezlere kaydolmak için ortaokul mezunu olmak yeterli, yaş sınırı yok. Dolayısıyla, işgücü piyasasının büyük çoğunluğunun ihtiyacı mesleki eğitim merkezlerinden rahatlıkla karşılanabilir ve genç işsizlik oranı düşürülebilir.



ASGARİ ÜCRETİN YARISI

25 BİN GENÇ İSTİHDAM EDİLECEK: Otellerde mesleki eğitim merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde ilk kez yabancı dil eğitim imkânı olacak. Yaklaşık 25 bin gencimiz bir taraftan mesleki eğitim alırken diğer taraftan da istihdam edilmiş olacaklar. Her sektörle bu kapsamda yeni işbirlikleri kurarak yeni adımlar atacağız. 4 yıl boyunca mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilere her ay verilen asgari ücretin üçte biri kadar ücret artık tamamen devlet tarafından karşılanacak. Dolayısıyla, işverenlerin üzerinde bu konuda yük olmayacağı için işgücü piyasası açısından önemli bir teşvik olacak. Üçüncü yılın sonunda kalfa olanlar son yılda artık asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklar ve tamamını da devlet karşılayacak.