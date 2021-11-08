Türkiye yoksulluğu en fazla azaltan ülke oldu

Türkiye, dünyada yoksulluk oranını en fazla azaltan ülke oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal refah, gelir dağılımı alanında önemli ilerlemeler sağlandığını belirterek, toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oranının 9.5'ten 7.8'e gerilediğini, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının yüzde 12.2'den yüzde 8.2'ye düştüğünü, çekirdek aileden oluşan hane halklarında yoksulluk oranının yüzde 17.2'den yüzde 14.5'e indiğini dile getirdi. Bakan Lütfi Elvan, salgının vatandaşlar üzerindeki etkisin en aza indirmek için alınan tedbirlerin ekonomik büyüklüğünün Ağustos 2021 itibariyle 705.5 milyar liraya ulaştığını ifade ederek, "Türkiye'de 1.9 doların altında kazanan kişi sayısının toplam nüfusa oranı yüzde 2.1'den yüzde 0.4'e indi" diye konuştu.