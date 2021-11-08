Türkiye’nin İtalya’ya ihracatı rekor seviyede

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 19.2 artarak 19 milyar 76 milyon 662 bin dolara yükseldi. kimde İtalya'ya gerçekleştirdiği ihracatta aylık bazda rekor seviyeye ulaştı. İtalya'ya gerçekleştirilen dış satım, Ekim'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 1 milyar 26 milyon 126 bin dolara çıktı. Böylece İtalya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti. Ekimde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 560 milyon 366 bin dolarla Almanya, 1 milyar 179 milyon 141 bin dolarla İngiltere ve 1 milyar 150 milyon 18 bin dolarla ABD oldu.