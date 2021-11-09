Borsa’nın gözü 2 sentte

Borsa İstanbul'da 4 hafta önce başlayan ralli sürerken, analistler, endekste düzeltme ihtimali bulunduğunu ancak yükseliş eğiliminin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Yılbaşından bu yana dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 Endeksi, 3. çeyrek şirket karlılıklarının beklentilerden iyi gelmesi ve küresel pay piyasalarında güçlü seyreden risk iştahıyla dün gün içinde 1.609 seviyesini gördü. BIST 100 Endeksi, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 4 hafta üst üste yükselirken, son 30 günlük performansa göre Borsa İstanbul'daki 22 sektör endeksinden sadece 2'si (menkul kıymet yatırım ortaklığı ile finansal kiralama ve faktoring) geriledi.

EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Son 30 gün dikkate alındığında, ulaştırma, yüzde 23,23 ile en çok getiri sağlayan endeks olarak kayıtlara geçti. Bankacılık endeksi yüzde 18,01 ve holding endeksi yüzde 11,64 artış gösterdi. BIST 100 Endeksi'nin son 30 gündeki getirisi ise yüzde 13,79 oldu. Borsa İstanbul'da yabancıların hisse senedi payı 5 haftalık gerilemeyle tarihi düşük seviyeye inmesinin ardından geçen hafta yüzde 1,73 arttı.

Söz konusu artış, 21 Haziran haftasından bu yana en güçlü yükselişe işaret etti. Analistler, 1.370 seviyesinden başlayan yükseliş eğiliminin oldukça kısa bir zamanda 1.609'a ulaştığını belirterek, BIST 100 Endeksi'nde yükseliş eğiliminin devam etmesini beklediklerini ancak düzeltme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazandı. Endeks günü 1.609 puandan tamamladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.620 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğu belirtildi.

YABANCILAR ALIYOR

BIST 100 endeksi rekor seviyelere çıkarken, yabancı yatırımcılar Pay Piyasası'nda 2017'den bu yana ilk kez 3 ay üst üste net alım yaptı. Yabancı yatırımcılar Ekimde 45 milyon dolarlık hisse senedi aldı. BİST 100 endeksi geçen ay yüzde 8,22 ile aylık bazda Aralık 2020'den bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirirken, dolar bazlı da yüzde 0,82 artış gösterdi. Dolar bazlı bakıldığında BIST 100 endeksinin cari fiyatlarla 164 cent ile tarihi zirvelerinin çok altında seyrettiği belirtilerek endeksin tarihinde 3 kez 500 sentin üzerini test ettiğini anımsatıldı. Tüpraş, 163,4 milyon dolarla ekimde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu.