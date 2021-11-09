Dünya devlerinden Gebze’ye dev yatırım

YANIN en büyük özel esans ve aroma şirketi Firmenich ve uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde Bölgesel Esans Üretim Üssü haline gelecek yeni tesisin temelini attı. 47 milyon CHF'lik yatırım ile 20 bin tonluk ek kapasite sağlayacak yeni üretim tesisi, Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu ve Stan ülkelerine hizmet edecek. Temel atma töreninde ilk betonu; Firmenich CEO'su Gilbert Ghostine, MG International Fragrance Company Onursal Başkanı Mişel Gülçiçek, MG International Fragrance Company CEO'su Aslan Gülçiçek ile Firmenich COO'su Eric Nicolas üst düzey yöneticiler ile birlikte attı. Yeni tesisin, Firmenich'in dünya çapındaki 46 esans, aroma ve bileşen fabrikasından oluşan küresel servis ağına katılarak 2023 yılının son çeyreğinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

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