Ege Üniversitesi Rektörlüğünden Sürekli İşçi alım ilanı,Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İlanda, "Ege Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve KamuKurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikkapsamında İş-Kur üzerinden 3 Sürekli işçi alınacaktır." denildi
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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