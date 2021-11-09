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Haberler Ekonomi Ege Üniversitesi Rektörlüğünden Sürekli İşçi alım ilanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden Sürekli İşçi alım ilanı

İzmir Ege Üniversitesi Rektörlüğü yaptığı duyuruda, 3 sürekli işçi alacağını bildirdi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden Sürekli İşçi alım ilanı

09.11.2021, 08:58

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden Sürekli İşçi alım ilanı,Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İlanda, "Ege Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve KamuKurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikkapsamında İş-Kur üzerinden 3 Sürekli işçi alınacaktır." denildi

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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