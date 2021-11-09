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Haberler Ekonomi Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

09.11.2021, 09:01

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 60 (altmış) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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